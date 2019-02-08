ريال بيتيس يفرط بتقدمه ويتعادل مع فالنسيا في كأس ملك إسبانيا

2019/02/08 | 10:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- { دولية : الفرات نيوز} فرط ريال بيتيس في تقدمه بهدفين واكتفى بالتعادل 2-2 مع ضيفه فالنسيا في ذهاب الدور قبل النهائي لكأس ملك إسبانيا لكرة القدم يوم الخميس.

وبدأ بيتيس في موقف رائع عندما تقدم بهدفين والاقتراب من التأهل إلى النهائي الذي يقام في ملعبه بنيتو بيامارين في 25 آيار المقبل.لكن فالنسيا عدل أموره ليدرك التعادل ويملك الأفضلية عندما يستضيف مباراة الإياب في 28 فبراير (شباط) الحالي.وافتتح لورين مورون التسجيل لبيتيس بضربة رأس في نهاية الشوط الأول.وضاعف خواكين من تقدم صاحب الأرض بعد تسع دقائق من بداية الشوط الثاني عندما سدد ركلة ركنية مباشرة في المرمى.وتدخل حكم الفيديو المساعد لتنبيه الحكم بعبور الكرة خط المرمى.وقلص الروسي دينيس تشيرشيف الفارق بضربة رأس في الدقيقة 70.وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع تبادل كيفن جاميرو تمرير الكرة مع رودريجو الذي أرسل تمريرة عرضية متقنة وضعها المهاجم الفرنسي من بين ساقي حارس بيتيس في الشباك.وتعادل برشلونة 1-1 مع ضيفه ريال مدريد يوم الأربعاء ويستضيف ملعب سانتياجو برنابيو مباراة الإياب يوم 27 فبراير الحالي.

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