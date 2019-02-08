علماء يكتشفون سبب غير متوقع لتطور دماغ الإنسان

2019/02/08 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..يفترض علماء الأنثروبولوجيا بجامعة ييل الأمريكية، أن احتواء النظام الغذائي لأسلاف البشر على نسبة عالية من الدهون، تسبب في كبر حجم الدماغ وظهور الإنسان المعاصر.ويفيد موقع “Phys.org” بأن العلماء شككوا في فرضية أن تناول اللحوم كان العامل الحاسم في ظهور وتطور الإنسان العاقل “Homo sapiens”.ووفقا لرأيهم، وقبل نحو أربعة ملايين سنة، […]

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