الطقس: تساقط إمطار و سيول جارفة في محافظتي ميسان وذي قار

2019/02/08 | 10:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، الجمعة، استمرار هطول الامطار في عدد من المحافظات العراقية، فيما حذر من سيول جارفة في محافظتي ميسان وذي قار.وقال عطية في تغريده له على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، إن "يوم الجمعة سيشهد هطول الامطار في بغداد وبابل وكربلاء وتنتهي قبل ليل الجمعة مؤقتاً".

وأضاف عطية، أن "البصرة ستشهد ايضاً هطول امطار خفيفة في شمالها ظهرا، وخلال ساعات الليل تشمل الامطار عموم البصرة تقريباً وتكون ما بين خفيفة الى معتدلة، وتتوقف على فترات ويستمر الحال لغاية قبل ظهر السبت حيث تنتهي فرص الامطار، بينما تشتد الامطار احياناً في النجف وتنتهي الفرصة في وقت متأخر من ليل الجمعة".

وتابع، أن "الديوانية ستشهد امطاراً خفيفة الى معتدلة وتشتد احياناً خلال ليل الجمعة حيث تنتهي تدريجياً، في حين سيشهد جنوب شرق الانبار امطاراً تنتهي خلال النهار، وفي ميسان تكون الامطار معتدلة احيانا مع غزارتها ليلاً، وتنتهي الامطار خلال ساعات بعد ظهر يوم السبت".

ولفت إلى، أن "الامطار في محافظة واسط ستكون خفيفة الى معتدلة مع غزارة متوقعة ليل الجمعة خصوصاً جنوبها، وتنتهي الامطار قبل ظهر السبت مؤقتاً، وفي ديالى تكون الامطار خفيفة النهار وتشتد احياناً خلال ساعات ليل وفجر السبت، وتنتهي الاحد، اما في ذي قار والسماوة خفيفة نهاراً ومعتدلة تشتد على فترات ليلاً مصحوبة بالبرق والرعد، وتنتهي الامطار ظهر السبت".

اما المناطق الشمالية، قال عطية، إن "ستكون الامطار في السليمانية، خفيفة ومتفرقة نهاراً وتميل للاعتدال ليل الجمعة وفجر السبت، وتستمر الامطار بالهطول ايضا يوم السبت بصورة مستمرة ومعتدلة، وتستمر الاحد بصورة متقطعة، وفي اربيل ستكون امطار خفيفة متفرقة تشتد ليل الجمعة لتميل للاعتدال قليلا وتستمر معتدلة يوم السبت ايضا وتنتهي ليل السبت، بينما في دهوك تكون الامطار خفيفة الى معتدل تستمر الجمعة والسبت والاحد، وستكون الامطار خفيفة في الموصل، وتميل للاعتدال في شمالها فقط وتستمر الى الاحد في شمالها، وكركوك تكون الامطار فيها خفيفة الى معتدلة الجمعة والسبت تنتهي ظهر الاحد".

وحذر عطية من، ان "سيول جارفة نتيجة غزارة هطول الامطار في ميسان وذي قار شمالها خصوصاً والسماوة، فضلاً عن نشاط الرياح يشمل كافة مدن الوسط والجنوب ولكن، واسط وبغداد وجنوب ديالى وصلاح الدين عليها الحذر أكثر لان سرعة الرياح ستكون عالية تصل ل 70 كم في الساعة".

ورجح المتنبئ الجوي، أن "تكون الثلوج واردة في سوران وجومان ومناطق اخرى شمال شرق أربيل".



انتهى/ ف

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