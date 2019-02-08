2019/02/08 | 10:47

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وزارة الصحة تعلن وفاة الطفلة "رهف"

العراقامن

وزارة الصحة تعلن وفاة الطفلة "رهف"

الجمعة 8 فبراير 2019 - 10:19

وزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، وفاة الطفلة "رهف" التي تعرضت الى تعنيف ونقلت على اثره الى احدى مستشفيات العاصمة بغداد.

وقالت الصحة في بيان مقتضب تلقته "الغدير"، إن "الطفلة رهف في السابعة من عمرها، والتي نقلت الى احدى مستشفيات العاصمة بغداد بعد تعرضها لتعنيف خطير، توفيت بعد تدهور حالتها الصحية".انتهى...س ح

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