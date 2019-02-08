2019/02/08 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..اقدم زورق تابع للعدو الصهيوني على خرق المياه الإقليمية اللبنانية.وقالت مديرية التوجيه في بيان لها: ” أقدم زورق حربي تابع للعدو الصهيوني على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 295 مترا ولمدة 3 دقائق”.وأضافت انه “تجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”.انتهىم62ج

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العدو الصهيوني يواصل خرق السيادة اللبنانية alansaar.

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