2019/02/08 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان لبنان يتطلع الى تعزيز التعاون مع المنظمات التابعة للامم المتحدة لتحقيق الاهداف التي يؤمن بها ويعمل مع الامم المتحدة في سبيلها.وابلغ الرئيس عون المنسق المقيم للانشطة العملانية التنموية لمنظومة الامم المتحدة في لبنان ونائب الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة السيد فيليب لازاريني خلال استقباله في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عون: على الامم المتحدة ان تلعب دورها بعيدا عن تأثير القوى الكبرى alansaar.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عون: على الامم المتحدة ان تلعب دورها بعيدا عن تأثير القوى الكبرى) نشر أولاً على موقع (الانصار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عون: على الامم المتحدة ان تلعب دورها بعيدا عن تأثير القوى الكبرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الانصار).