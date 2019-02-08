2019/02/08 | 10:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / المنافذ الحدودية :احباط محاولة تهريب تسع حاويات في ميناء ام قصر الشمالي

08/02/2019 10:45:00 AM |

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واع / بغداد / ز .أ

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الجمعة، عن احباط محاولة تهريب تسع حاويات في ميناء ام قصر الشمالي في محافظة البصرة.





وذكر بيان للهيئة تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) انها"تمكنت من احباط محاولة تهريب تسع حاويات زيت محرك في ميناء ام قصر الشمالي في محافظة البصرة".

واضافت، ان"شعبة البحث والتحري بالتعاون مع مكتب الأمن الوطني، تمكنت من ضبطها داخل الحرم الجمركي، حيث كانت تروم الدخول الى داخل البلد بمعاملة مزورة".

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