هذه الفواكه المفيدة لمرضى السكري

2019/02/08 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يعتقد بعض مرضى السكري أن تناول الفاكهة قد يؤدي لحدوث ارتفاع في نسبة

السكري لديهم ، ولكن هناك بعض الفواكه المفيدة التي ينصح بتناولها حيث

تحتوي على الألياف والعناصر الغذائية المفيدة .

يحتاج مريض السكري للحصول على كافة العناصر الغذائية لذا لا يمكن

الاستغناء عن تناول الفاكهة فهي تمد الجسم بالفيتامينات و المعادن

اللازمة ، ولكن ما هي كمية الفاكهة المسموحة لمريض السكري ؟الشمام ( الكنتالوب )الشمام من أهم الفواكه المفيدة التي ينصح بتناولها لمرضى السكري حيث

تقول لين الباحثة في مركز ستارك للسكري في جامعة تكساس الطبية أن

الشمام يعتبر الفاكهة السوبر لمريض السكري .الشمام يحتوي على البيتا كاروتين و فيتامين سي المفيدة لمرضى السكري

، كما يعمل الشمام أيضا على خفض ضغط الدم .الشمام أيضا يحتوي على مواد مضادة للأكسدة .الاحتياج اليومي : ثلث حجم الحبة الواحدة ، حيث تحتوي على 60 سعر

حراري و 15 جرام من الكربوهيدرات .الفراولة و التفاح :حصة واحدة من الفراولة تمد الجسم باحتياجاته اليومية من فيتامين سي

، كما تحتوي الفراولة أيضا على البوتاسيوم الذي يعمل على الحفاظ على

ضغط الدم تحت السيطرة .احتواء الفراولة على نسبة عالية من الألياف تجعل المريض يشعر دائما

بالشبع لفترات طويلة ، وتساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم

تحت السيطرة .تشير الأبحاث أن مادة البوليفينول الموجودة في الفراولة تبطئ عملية

هضم الكربوهيدرات ، و بالتالي يحتاج الجسم قدرا أقل من الأنسولين

للحفاظ على مستويات السكر في الدم .الاحتياج اليومي : كوب واحد فقط من الفراولة ، حيث يحتوي على 60 سعر

حراري ، و15 جرام من الكربوهيدرات .التفاح يحتوي على كمية كبيرة من الألياف و يعطي احساس بالشبع يمكن

لمريض السكري تناول حبة واحدة من التفاح يوميا .اليوسفيهناك نوعا آخر من اليوسفي يعرف باسم الكلمنتيني ، وهو يحتوي على

كميات عالية من فيتامين سي ( كما يحتوي البرتقال و الجوافة أيضا على

فيتامين سي و حمض الفوليك ،) وأثبتت الدراسات مؤخرا أنه يساعد على

السيطرة على نسب السكري و خاصة لدى مرضى السكري من النوع الثاني

.ينصح الأطباء بوضع اليوسفي في حقيبة الظهر و تناوله كوجبة خفيفة بين

الوجبات .الاحتياج اليومي : حبتين فقط من اليوسفي أو الكلمنتيني ، حيث يحتوي

على 70 سعر حراري ، و18 جراما من الكربوهيدرات .الموز و الأفوكادوالموز يحتوي على فوائد هامة لمرضى السكري لاحتوائه على نسب عالية من

البوتاسيوم و الماغنسيوم .الموز يحافظ على نسب السكر ثابتة ، وكذلك يعمل أيضا على خفض ضغط

الدم بنسبة كبيرة .و بالرغم من ذلك يجب الانتباه عند تناول الموز لاحتوائه على نسبة

عالية من الكربوهيدرات .الاحتياج اليومي : حبة واحدة (متوسطة الحجم ) ، حيث يحتوي على 105

سعر حراري ، 27 جراما من الكربوهيدراتالأفوكادوا يحتوي على نسبة عالية من الدهون ، ولكنها دهون غير مشبعة

تحتوي على مواد مضادة للالتهاب و تكون مفيدة لمرضى السكري .الاحتياج اليومي : نصف حبة من الأفوكادو ، حيث يحتوي على 140 سعر

حراري ، 8 جرام من الكربوهيدرات .التوتيحتوي التوت على مواد مضادة للأكسدة و يعمل على حماية الأنسجة من

التلف ، ويلعب دورا هاما في الحفاظ على صحة القلب .يحتوي التوت أيضا على مادة الأنثوسيانين و هي مادة تعمل على رفع

نسبة الكوليستيرول الجيد ، وخفض نسبة الكوليستيرول السيئ .يحتوي التوت أيضا على فيتامين سي والبوتاسيوم والألياف .الاحتياج اليومي : كوب واحد فقط ، حيث يحتوي على 70 سعر حراري ، 15

جرام من الكربوهيدرات .



البطيخ :البطيخ:يمكن لمرضى السكري تناول قطعة من البطيخ فالبطيخ يحتوي على سعرات

حرارية منخفضة , ونسبة قليلة من السكريات , وتوصي الجمعية الأمريكية

للسكري بتناول البطيخ كنوع من التجديد في النظام الغذائي .يحتوي البطيخ على بعض الفيتامينات الهامة A , B6 , C , كما أنه يحسن

من عملية الهضم .يساعد البطيخ على السيطرة على نسبة الكوليستيرول في الدم , كما أنه

أيضا يحتوي على مجموعة من الألياف الطبيعية التي تعمل على تحسين

عملية الهضم , وأثبتت الدراسات مؤخرا أنه يساعد على منع بعض أنواع

السرطانات .يمكن لمريض السكري تناول قطعة واحدة من البطيخ في حجم راحة اليد أي

ما يعادل ربع كوب من البطيخ .و بالرغم من أهمية تناول الفاكهة ،إلا أنه يفضل البعد عن الفواكه

المعلبة لاحتوائها على نسبة عالية من السكر ، واستبدالها بالفواكه

الطازجة .

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