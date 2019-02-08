فايننشال تايمز: الاتحاد الأوروبي يخطط لإدراج السعودية على القائمة المالية السوداء

2019/02/08 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت صحيفة "فايننشال تايمز"، إن الاتحاد الأوروبي يخطط لإدراج

السعودية، ضمن قائمة سوداء للدول عالية المخاطر من حيث التعاملات

المالية غير المشروعة.

وأوضحت الصحيفة أن المفوضية الأوروبية من المقرر أن توافق، الأسبوع

المقبل، على قائمة سوداء لمكافحة غسيل الأموال، تضم السعودية وأكثر

من 20 دولة أخرى بينها بنما.

كما نقلت عن مسؤولين بالاتحاد (لم تسمهم) إن القائمة السوداء ستضم

الدول التي فشلت في محاربة التدفقات المالية غير المشروعة،

والتدفقات الرامية إلى تمويل الإرهاب.

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