النقل تسجل وقوع هزة أرضية بقوة 4,0 درجة في السليمانية

2019/02/08 | 10:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النقل، الجمعة ، ان مراصد الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية في قضاء كلار جنوب غربي السليمانية.

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