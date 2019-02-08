2019/02/08 | 10:58
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- صلاح الدين..داعش يعدم 3 اشقاء بعد اختطافهم خلال جمعهم الكما
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صلاح الدين..داعش يعدم 3 اشقاء بعد اختطافهم خلال جمعهم الكما ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صلاح الدين..داعش يعدم 3 اشقاء بعد اختطافهم خلال جمعهم الكما ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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