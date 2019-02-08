ارتفاع الدولار الأمريكي مع تجدد المخاوف التجارية

2019/02/08 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ارتفع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع تجدد المخاوف التجارية.





وصرح أمس لاري كودلو كبير المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض بأن هناك مسافة كبيرة في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، يجب قطعها لعقد صفقة عادلة بين الجانبين.





وشهد الشهر الماضي عقد مباحثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين، ولكن لم يتم إعلان قرارات رسمية كنتائج لتلك المباحثات حتى الآن.





ومن جانبه أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس بأنه لا يخطط للقاء نظيره الصيني قبل الموعد النهائي للهدنة التجارية بينهم والمقررة في 1 مارس المقبل.





وبحلول الساعة 7:40 صباحاً بتوقيت جرينتش استقر اليورو أمام الدولار عند 1.1337 دولار، بينما هبط أمام الين بنحو 0.08% عند 109.73 ين.





واستقرت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني مُسجلة 1.2947 دولار، كما استقرت أمام الفرنك السويسري عند 1.0016 فرنك.





وعلى مستوى مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية فزاد بنحو 0.08% إلى 96.587.





وفي سياق منفصل، فأن التحذيرات من تباطؤ النمو الاقتصادي في عدة مناطق بالعالم تزايدت أمس مع خفض المفوضية الأوروبية تقديرات النمو لمنطقة اليورو عن العام الجاري و2020 إلى 1.5% و1.7%، عن التقديرات السابقة عند 1.9% و1.8% على الترتيب.





كما أن بنك إنجلترا خفض تقديرات النمو للملكة المتحدة عن 2019 إلى 1.2% من 1.7% في التوقعات السابقة.





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