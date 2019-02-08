ارتفاع فائض الميزان التجاري بألمانيا مع تعافي الصادرات خلال ديسمبر

2019/02/08 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تمكنت ألمانيا من تحقيق فائض في الميزان التجاري في الشهر الأخير من العام الماضي، مع تعافي الصادرات بصورة أكبر من الواردات.





وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الفيدرالية اليوم الجمعة أن ألمانيا تمكنت من تسجيل فائض في الميزان التجاري في شهر ديسمبر الماضي بقيمة 19.4 مليار يورو، ومقابل 18.4 مليار يورو في نوفمبر السابق له.





وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن أكبر اقتصاد أوروبي سيسجل فائضاً في الميزان التجاري قيمته 18.3 مليار يورو في شهر ديسمبر.





وأوضحت البيانات أن الصادرات سجلت زيادة بنسبة 1.5% في ديسمبر على أساس شهري، مقابل انخفاض بنحو 0.3% في نوفمبر السابق له.





وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن الصادرات الألمانية سترتفع بنحو 0.2% في ديسمبر الماضي.





أما الواردات فارتفعت بنحو 1.2% في الشهر الأخير من 2018، في مقابل تراجع بنسبة 1.3% في شهر نوفمبر.





وبحلول الساعة 7:25 صباحاً بتوقيت جرينتش استقر اليورو أمام الدولار عند مستوى 1.1337 دولار.





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