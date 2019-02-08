2019/02/08 | 11:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الصحة العراقية في وقت متأخر من الخميس عن وفاة طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات بعد أن تعرضت الى تعذيب وحشي على يد زوجة ابيها.

ونُقلت الطفلة "رهف" الى مستشفى ببغداد بعدما فقدت الوعي نتيجة تعرضها للتعذيب صعقاً وحرقاً في حادثة هي ليست الأولى لكنها اثارت جدلاً واسعاً في الرأي العام.

ودفعت الحادثة وزير الصحة علاء الدين العلوان الى التدخل بنفسه، حيث زار الطفلة في المستشفى.



وأظهرت صور مؤلمة للطفلة وهي مصابة بكدمات شديدة على مختلف انحاء الجسم ومنها في المناطق الحساسة.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن فرقها الطبية بذلت "قصاري الجهود" لإسعاف الطفلة بينما كانت ترقد في قسم العناية المركزة نظراً لحالتها الحرجة.

وبعد ذلك أعلنت الوزارة في بيان لاحق صدر مساء الخميس عن وفاة الطفلة.

وقال الاطباء المشرفون على إسعاف الطفلة إن تجاوبها للمعالجة كان بطيئا للغاية لأنها فقدت الوعي بسبب العنف الشديد الذي تعرضت له.

وتعرضت الطفلة الى اصابة في الرأس ونزف بالدماغ، بالإضافة صعق كهربائي وكي بالنار في معظم انحاء الجسم.

وتقول وزارة الداخلية إن زوجة ابيها نقلت الطفلة الى المستشفى زاعمة انها مصابة بالحمى وتحتاج الى العلاج ولكن عند الكشف لوحظت آثار التعذيب.

وأمر القاضي التحقيق بتوقيف زوجة الأب.

وفتحت هذه الجريمة سلسلة طويلة من النقاشات والتساؤلات عن الاسباب التي تدفع ببعض الاسر الى الاقدام على تعذيب الاطفال في العراق.





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