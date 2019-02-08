بالصور.. وفد الجوية يغادر الى طشقند قبل لقاء باختكور الثلاثاء

2019/02/08 | 11:02

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بغداد اليوم- بغداد

غادر صباح اليوم الجمعة، وفد فريق الجوية بكرة القدم الى طشقند، قبل لقاء باختكور الاوزبكي في الملحق ...





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