نائب كردي يتحدث عن شكل الحكومة الجديدة في كردستان

2019/02/08 | 11:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس كشف النائب عن كتلة التغيير الكردستانية هوشيار عبدالله، الجمعة، عن شكل الحكومة الجديدة في اقليم كردستان، بعد الاتفاق على تشكيلها من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، منتقداً آلية تشكيل الحكومة كونها تسير على نهج سيء أثبت فشله الذريع عملياً.وقال عبدالله، في بيان تلقى “ناس”، نسخة منه اليوم، (8 شباط 2019)، […]

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