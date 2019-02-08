تسجيل هزة أرضية جنوب غرب السليمانية بقوة 4,0 درجة

2019/02/08 | 11:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أعلنت وزارة النقل، الجمعة، تسجيل مراصد الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي حدوث هزة أرضية في السليمانية بقوة 4 على مقياس رختر.وذكرت الوزارة في بيان تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم (8 شباط 2019)، أن “مراصد الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية اليوم، على بعد 14 كم عن […]

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