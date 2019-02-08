لاعب يوفنتوس يطالب رونالدو بتعويضه عن اللقب الضائع

2019/02/08 | 11:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..طالب الألماني إيمري كان لاعب خط وسط يوفنتوس الإيطالي، زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو بتعويضه عن خسارة لقب النسخة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا.وشارك اللاعب الدولي الألماني في خسارة “الريدز” على يد ريال مدريد الإسباني بنتيجة 1-3 في نهائي دوري الأبطال العام الماضي، الذي شهد مشاركة رونالدو بقميص “الميرينجي”.وتحدث إيمري كان لقناة […]

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