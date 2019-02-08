استعدادات بغزة لمسيرات العودة وكسر الحصار

2019/02/08 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعد الجماهير الفلسطيني في قطاع غزة، اليوم الجمعة، للمشاركة في فعاليات الأسبوع السادس والأربعين لـ’مسيرات العودة وكسر الحصار’ على الأطراف الشرقية لقطاع غزة.ودعت "الهيئة الوطنية

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