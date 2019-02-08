بالتفاصيل.. توحيد التعريفة والإجراءات الجمركية مع كوردستان وفق 6 ضوابط

2019/02/08 | 11:16

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شفق نيوز/ اعلنت الهيئة العامة للكمارك المباشرة بتوحيد الإجراءات والرسوم الكمركية على مستوى كافة المنافذ الحدودية منها اقليم كوردستان.وذكر بيان للهيئة اليوم الجمعة "أن الهيئة العامة للكمارك الاتحادية وكمارك اقليم كوردستان ستبدأ بتطبيق القرار اعتباراً من يوم الأحد الموافق ١٧ شباط ٢٠١٩ والذي تعتبره خطوة مهمة لتنظيم التجارة وفعاليات اﻻستيراد والتصدير ، وقد تضمن القرار ما يلي:١- توحيد رسوم التعريفة الكمركية في المنافذ الحدودية كافة بما فيها منافذ أقليم كوردستان (برويزخان ، باشماخ ، إبراهيم الخليل ، حاج عمران ، مطار اربيل ، مطار السليمانية)٢- اعتماد تصريحة كمركية موحدة (بيان كمركي) باللغتين العربية والكردية حسب قانون الكمارك .٣- التزام جميع المنافذ الحدودية في المحافظات والأقليم بتطبيق القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء المتعلقة بحماية المنتج الوطني والرزنامة الزراعية .٤- التزام جميع المنافذ الحدودية في المحافظات والأقليم بتطبيق الجزء الخاص بها في الأتفاقيات الدولية الموقعة بين جمهورية العراق والدول الأخرى وخاصة ما يتعلق بالأعفاء الكمركي .٥-إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم (186)لسنة 2018 الخاص بترسيم الحاويات على حجم الحاويات والعودة للسياقات المعتمدة وفقاً للقانون .٦-إلغاء النقاط الكمركية الحالية في كل من (فايدة)(شيراوه -شمال كركوك) و ( ليلان - شرق كركوك) .وتؤكد الهيئة أن القرار جاء لدعم القطاع الخاص من خلال تحقيق مبدأ العدالة في فرض الرسوم ولتشجيع التنافس بين الشركات على اساس الجودة والخدمات في ظل تساوي التكاليف بين الجميع مع العرض ان القرار تضمن تخفيضاً كبيراً على الأقيام الاستيرادية وعلى نسبة الرسوم الكمركية للسلع والبضائع المستوردة واعتماد اقيام استيرادية موحدة .

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