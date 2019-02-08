زلزال يضرب مدينة في اقليم كوردستان

2019/02/08 | 11:16

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شفق نيوز/ وقع زلزال صباح اليوم الجمعة في قضاء كفري في اقليم كوردستان.وذكرت المديرية العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان في بيان ان الزلزال بلغت قوته 4 درجات على مقياس ريختر.واضاف البيان، ان الزلزال ضرب وقع في الساعة 2:22 دقيقة من فجر اليوم وعلى بعد 25 كم عن مركز المدينة وبعمق 13 كم تحت الارض ولم يسفر عن اي اضرار.

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