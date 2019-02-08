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اعتقال خمسة مطلوبين بينهم محكوم غيابيا في كربلاء

العراقامن

اعتقال خمسة مطلوبين بينهم محكوم غيابيا في كربلاء

الجمعة 8 فبراير 2019 - 10:58

اعتقال خمسة مطلوبين بينهم محكوم غيابيا في كربلاء

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، أن القوات الامنية اعتقلت خمسة مطلوبين بينهم محكوم غيابيا في كربلاء.

وقال المصدر في تصريحات صحفية تابعتها "الغدير"، إن "مديرية أستخبارات ومكافحة الإرهاب في كربلاء القت القبض على ٤ مطلوبين وفق المادة ٤ إرهاب".وأضاف "كذالك تم إلقاء القبض على شخص محكوم عليه بالسجن المؤبد غيابيا الى محكمة تحقيق محافظة الناصرية وفق المادة ٤٠٦ تم إلقاء القبض عليهم غرب المحافظة".انتهى...س ح

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