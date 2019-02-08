2019/02/08 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..اكدت الاذاعة العبرية، الجمعة، ان مجموعة من الكويت الأسبوع الماضي، اجرت زيارة نادرة إلى الكيان الصهيوني بشكل “خاص”، على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين .وقالت الإذاعة التي رفضت الكشف عن طبيعة أعضاء الوفد، إن الزيارة التي استغرقت عدة أيام، تركّزت على “مواقع دينية ومؤسسات تربوية”، مشيرة إلى أن الزيارة وإن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إذاعة عبرية: وفد كويتي يزور الكيان الصهيوني سرا alansaar.

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