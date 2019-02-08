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إذاعة عبرية: وفد كويتي يزور الكيان الصهيوني سرا  
2019/02/08 | 11:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الأنصار/..

اكدت الاذاعة العبرية، الجمعة، ان  مجموعة من الكويت الأسبوع الماضي، اجرت زيارة نادرة إلى الكيان الصهيوني بشكل “خاص”، على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين .

وقالت الإذاعة التي رفضت الكشف عن طبيعة أعضاء الوفد، إن الزيارة التي استغرقت عدة أيام، تركّزت على “مواقع دينية ومؤسسات تربوية”، مشيرة إلى أن الزيارة وإن […]

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