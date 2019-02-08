أحلام الحسيني تطالب الحكومة بتفعيل قوانين حماية الطفولة في العراق

2019/02/08 | 11:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} طالبت النائبة السابق أحلام الحسيني، الحكومة بتفعيل القوانين والمواد الدستورية التي تؤكد على حماية الطفولة بالعراق.

وقالت الحسيني في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه انه "وبعد الحالات المتكررة للانتهاكات بحق الاطفال وآخرها حالة الطفلة رهف والانتهاكات الصارخة التي تعرضت لها على يد ذويها نطالب بضرورة ان يكون للحكومة دور ومن خلال مؤسستها لتفعيل القوانين وانزال العقوبات الصارمة بالجناة من اجل العمل على ردع كل من تسؤل له نفسة بانتهاك الطفولة".وكانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم الجمعة، وفاة الطفلة {رهف} التي تعرضت الى تعنيف ونقلت على اثره الى إحدى مستشفيات العاصمة بغداد.وقالت الصحة في بيان، إن "الطفلة رهف في السابعة من عمرها، والتي نقلت الى احدى مستشفيات العاصمة بغداد بعد تعرضها لتعنيف خطير، توفيت بعد تدهور حالتها الصحية".



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