2019/02/08 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكمارك .. تباشر بتوحيد التعريفة والإجراءات مع اقليم كردستان اعتباراً من ٢٠١٩/٢/١٧ ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكمارك .. تباشر بتوحيد التعريفة والإجراءات مع اقليم كردستان اعتباراً من ٢٠١٩/٢/١٧ ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).