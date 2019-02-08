الكهرباء توقع مذكرة تفاهم مع شركة طاقة ايرانية

2019/02/08 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت وزارة الكهرباء ،اليوم الجمعة ، مذكرة تفاهم مع شركة طاقة ايرانية لتزويد العراق بالكهرباء خلال الفترة القادمة.

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