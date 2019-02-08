بومبيو: الاتفاق النووي الإيراني لم ينجح في وقف التجارب الصاروخية

2019/02/08 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في ساعة متأخرة الخميس، إن تجربة إيران الصاروخية الجديدة تُبرهن على أن الاتفاق النووي لم ينجح في وقف برنامج إيران الصاروخي.وكانت طهران قد كشفت عن سلاح باليستي جديد يبلغ َمداه ألف كيلومتر بعد أيام من إجرائها تجربة صاروخ.وقالت الخارجية الأمريكية في بيان إن تجاهل إيران الصارخ للأعراف الدولية ينبغي التصدي له، داعية المجتمع الدولي إلى إعادة فرض قيود أكثر صرامة لردع برنامج إيران الصاروخي.

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