خطر يهدد بتدمير مناعة البشر

2019/02/08 | 11:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..توصل علماء من جامعة طوكيو اليابانية إلى أن الاحترار العالمي يسبب انخفاض مستوى المناعة لدى الحيوانات والبشر، ما يجعلهم ضعفاء أمام عدوى الفيروسات ومسببات الأمراض الأخرى.وجاء في مقال نشرته مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences أنه خلال التجارب التي أجراها العلماء، وضعوا إناث الفئران في حجرات تبلغ الحرارة فيها 4 […]

