2019/02/08 | 11:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع..40 عاماً من الوعود الكاذبة في ايران في عام 1979، وعد آية الله الخميني الشعب الإيراني بستقبل مزدهر.وبعد 40 سنة، لم يحقق نظام #إيران الفاسد شيئاً سوى الوعود الزائفة.#40_عاماً_من_الفشلIn 1979, Ayatollah Khomeini sold the Iranian people a prosperous future.40 years later, Iran’s corrupt regime has delivered nothing but broken promises.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفارة الأميركية في بغداد تهاجم “نظام إيران”: 40 عاما من الفشل!) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفارة الأميركية في بغداد تهاجم “نظام إيران”: 40 عاما من الفشل!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).