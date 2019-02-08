إعلام البرلمان: القانون لم يحدد آلية التعامل مع النواب الذين لم يؤدوا اليمين الدستورية

2019/02/08 | 11:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس اوضح مجلس النواب، الجمعة، اجراءاته بخصوص النواب المتخلفين عن الحضور لجلسات البرلمان الاعتيادية، فيما أكد أن النظام الداخلي لمجلس النواب لا يسمح بمحاسبة من لم يرددوا اليمين الدستورية.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقى “ناس”، نسخة منه اليوم، (8 شباط 2019)، أن “رئاسة مجلس النواب وجهت تنبيهاً خطياً دعت […]

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