البرلمان يصدر توضيحاً بشأن تغيب النواب عن الجلسات

2019/02/08 | 11:33

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بغداد اليوم- بغداد

أصدر مجلس النواب العراقي، الجمعة (8 شباط 2019)، توضيحاً بشأن تغيب النواب عن جلسات البرلمان، مبيناً أن النواب الذين لم يدؤوا اليمين الدستورية، لم يحدد النظام الداخلي نصاً لحالتهم.

وذكر المكتب الاعلامي للبرلمان في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "استنادا إلى المادة 11 من قانون 13 لسنة 2018 قانون مجلس النواب وتشكيلاته حول التزام النائب بالحضور لجلسات المجلس ولجانه، والتزاما من رئاسة مجلس النواب بتطبيقه نود توضيح ما يأتي:

1- إن رئاسة مجلس النواب وجهت تنبيها خطيا دعت فيه النواب إلى الالتزام بالحضور إلى جلسات المجلس ولجانه للذين تجاوزت غياباتهم خلال الفصل التشريعي الأول الحد المسموح دون عذر مشروع وهم 3 نواب.

2- هناك فائزون بالانتخابات للدورة النيابية الرابعة لم يرددوا اليمين الدستورية حتى الآن، وهذه الحالة لم يرد بها نصٌّ في القانون أو النظام الداخلي للمجلس لمعالجتها".

وكان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، قد وجه الجمعة (8 شباط 2019)، انذاراً للنائبين نواف الجربا واياد علاوي بسبب تغيبهما عن جلسات مجلس النواب.

وقال الحلبوسي في انذاره: "ننبهكم بتجاوز غياباتكم الحد المسموح به وفق قوانين مجلس النواب، وندعوكم الى عدم التغيب مستقبلاً عن جلسات مجلس النواب، وبعكسه سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة كافة".

بغداد اليوم- بغداد

انتقد عضو مجلس النواب عن كتلة سائرون، صادق السليطي، الجمعة (8 شباط 2019)، عمل السفارات العراقية في الخارج، مبيناً أنها اهملت متابعة احوال المرضى العراقيين الذين يتعرضون للابتزاز وبشكل مستمر.

وقال السليطي في بيان له، إن "

بغداد اليوم- بغداد

دعا وزير الشباب والرياضة السابق، عبد الحسين عبطان، الجمعة (8 شباط 2019)، المسؤولين الى اتباع دروس كلية الأركان في تنفيذ مشاريعهم.

وقال عبطان، عبر تغريدة، بموقع "تويتر"، إن "من الدروس المهمة في كلية ألأركان: على

بغداد اليوم- متابعة

كشف سكرتير الحزب الشيوعي العراقي، رائد فهمي، الجمعة (8 شباط 2019)، عن وجود توجه نيابي لاستضافة رئيس مجلس الوزراء بوصفه وزيراً للدفاع، ورئيس اركان الجيش، الفريق الأول الركن عثمان الغانمي، في البرلمان.

وقال فهمي، في تصري

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