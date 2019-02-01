الحشد الشعبي ينفذ عملية دهم وتفتيش لملاحقة خلايا داعش في جزيرة الموصل باتجاه الحدود

2019/02/08 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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نفذ الحشد الشعبي عملية دهم وتفتيش لملاحقة خلايا داعش في جزيرة الموصل باتجاه الحدود.

وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ,ان “قوة من اللواء ٤٤ في الحشد الشعبي نفذت عملية دهم وتفتيش في عمق جزيرة الموصل باتجاه الحدود السورية لملاحقة خلايا داعش وتأمين قواطع المسؤولية”.لافتا الى انه “تم تفتيش مناطق ام خر والصلعة وحمرة النفيل والمناوية”.

واضاف ان” الهدف من العملية تأمين قاطع المسؤولية من التسللات و تثبيت نقاط أمنية لانهاء تهديد خلايا داعش”.

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