نائب عن سائرون يدعو السفارات العراقية في الخارج إلى متابعة أحوال المرضى العراقيين

2019/02/08 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

انتقد عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة سائرون صادق السليطي عمل السفارات العراقية والتي أهملت متابعة أحوال المرضى العراقيين في الخارج الذين يتعرضون للابتزاز بشكل مستمر.وقال السليطي في بيان حصلت شبكة رووداو الإعلامية على نسخة منه إن "وزارة الخارجية يجب أن توجه السفارات العراقية بمتابعة قضايا المرضى العراقيين الراقدين في مستشفيات الدول الخارجية والاهتمام بشؤونهم والدفاع عن حقوقهم ومنع حالات الابتزاز التي يتعرضون لها وخصوصاً في مستشفيات الهند".ودعا السليطي السفير العراقي بنيودلهي "لزيارة عائلة العراقي وليد رشيد أبراهيم العكيلي في مستشفى BLK للاطلاع على أوضاعهم المأساوية التي خسرت ما تملك لعلاج والدتهم وبالتالي وصل الحال لرقود الام والابن والأب في ردهات الإنعاش بين الحياة والموت"، مبيناً أن "وليد تبرع لوالدته بقطعة الكبد وأجريت لهم العمليات حسب الاتفاق وبكلفة ٦٥٠٠ دولار، إلا أن المستشفى تطلب منهم الآن ضعف المبلغ المتفق عليه وقامت بسحب الجوازات لتوالي إجراء العمليات دون إعلامهم بأي بتفاصيل".وشدد السليطي على أنه "من واجب وزارة الخارجية متابعة تلك الحالات الإنسانية وإيجاد الحلول التي تحفظ للمواطن العراقي هيبته وحقوقه أمام الآخرين".

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