إخلاء طائرة نرويجية تقل 169 راكبًا بسبب تهديد

2019/02/08 | 11:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت الشرطة السويدية، يوم أمس أنه جرى إخلاء طائرة تابعة لشركة "إير شاتل" النرويجية للطيران كانت تقل 169 راكبا فضلا عن الطاقم، عقب عودتها إلى

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