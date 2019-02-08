“أوبك” تواجه تهديدا من الولايات المتحدة

2019/02/08 | 11:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..أقرت لجنة بمجلس النواب الأمريكي ، مشروع قانون من شأنه أن يجعل منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، التي تقودها السعودية، عرضة للدعاوى القضائية لمكافحة الاحتكار.وكانت نسخ من المشروع قد ظهرت على مدار العشرين عاما الماضية في مجلس النواب، لكنها لم تكلل بالنجاح، ومن غير المعروف إن كان مجلس النواب بكامل أعضائه سيجري […]

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