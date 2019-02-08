مصادر: عرض خام البصرة لشهر آذار بشرط سعري غير معتاد

2019/02/08 | 11:48

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قالت ثلاثة مصادر تجارية، الجمعة، إن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) طرحت عطاءين لبيع مليوني برميل من خامي البصرة الخفيف والثقيل في كل منهما للتحميل في شهر آذار، وجاء العطاءان بشرط سعري غير معتاد.

وأشارت المصادر إلى أن المشترين سيكون عليهم تقديم العروض بعلاوات مقابل سعر البيع الرسمي لخام البصرة لآسيا، وذلك للشحنات التي يمكن أن تذهب إلى أي مكان في العالم.

ومثل هذه الشحنات، المعروفة بأنها حرة الوجهة، جرت العادة على تسعيرها بفارق عن سعر البيع الرسمي لخام البصرة في المنطقة التي يجري تسليمها فيها.

وقالت المصادر إن المشترين سيكون عليهم العمل على تحويل الخامات القياسية إلى تلك التي تباع في مناطق أخرى وتحمل مخاطر هذا.

وسيسمح العطاءان أيضا لسومو بوضع تقييم للمناطق الأخرى التي ستكون قادرة على دفع سعر أكبر من سعر البيع الرسمي لآسيا، والذي عادة ما يكون الأعلى، وفقا لما ذكره أحد المصادر.

وسيغلق العطاءان في 12 شباط.

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