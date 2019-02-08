الطرق والأساليب للتخلص من اليأس والاحباط بقلم أ.د. أمل المخزومي

2019/02/08 | 08:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من الطبيعي أن الانحناء تحت المشاكل والوقوف عاجزا امامها يؤدي الى تفاقمها ، ويتم العلاج للتخلص من اليأس والاحباط بالطرق التالية: 1 ـ حل المشاكل وذلك بالعمل على تصغيرها والحد منها قدر الامكان.2 ـ تجنب اجترار المشاكل وانما اهمالها.3 ـ التسوق وشراء شيء يحبه الانسان حتى لو كان بسيطا ونطلق على هذا بـ ( دلل نفسك اذا لم تجد من يدللك ).4 ـ الانشغال بعمل ما او مهارة معينة بهدف نسيان المشاكل.5 ـ اقامة صداقات حميمة ، وكلما كان الصديق ودودا كلما ساعد على عملية التخلص من الياس والاحباط .6 ـ اقامة الرحلات الاستجمامية الفردية والجماعية.7 ـ تبديل المكان والوظيفة والعمل قدر الامكان .8 ـ ممارسة التمارين الرياضية بانواعها ، خاصة رياضة المشي .9 ـ ممارسة تمارين التنفس والاسترخاء يوميا .10 ـ تجنب التفكير بما حدث في الماضي وانما تجاهله .11 ـ زيارة الاصدقاء والاقرباء حتى لو كانت المسافة بعيدة لهدف التغير.وان تعذر ذلك يمكن الاتصال بهم تليفونيا .12 ـ استغلال المناسبات السعيدة من اعياد وافراح والاشتراك بها .13 ـ وضع الاهداف التي يمكن تحقيقها والابتعاد عن الاهداف الصعبة التي يتعذر تحقيقها .14 ـ التركيز والتطلع الى صفحة الماء ان كان بحرا او نهرا او بحيرة.15 ـ تربية الزهور أو الطيور او الحيوانات الاليفة التي تحبها .16 ـ قراءة القصص المسلية التي تسبغ المرح والسرور على النفس .17ـ بر الوالدين لتنال دعائهم لان دعائهم مقبولا عند الله .18 ـ الاهتمام بالصحة التي تتعلق بالمواد الغذائية ، لان الطعام الفاسد يؤدي الى عدم الراحة والامراض المختلفة .19 ـ تنظيم ساعات النوم ، واخذ الكفاية منه .20 ـ مسك الختام ، قراءة القرآن الكريم او سماعه كي تنال الراحة النفسية.أ.د.أمل المخزومي

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