بالوثيقة.. مجلس الوزراء يشرع بمعالجة سلم رواتب موظفي الدولة

2019/02/08 | 11:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرع مجلس الوزراء، بتعديل سلم الرواتب لموظفي دوائر الدولة.وحصلت وكالة النبأ الاخبار، نسخة من وثيقة مجلس الوزراء تكشف مخاطبة الأمانة العامة للمجلس مكتب وزير المالية لتعديل القرار رقم (٣٥٢) لسنة ٢٠١٣ الذي يعالج سلم رواتب موظفي الدولة من الدرجة العاشرة إلى الدرجة الرابعة وتفاتح وزارة المالية.انتهى/ ف

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