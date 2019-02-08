رئاسة مجلس النواب توجه تنبيها خطيا لثلاثة نواب

2019/02/08 | 11:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجهت رئاسة مجلس النواب، اليوم الجمعة، تنبيها خطيا الى ثلاثة نواب دعتهم فيه للالتزام بالحضور إلى جلسات المجلس ولجانه، فيما أشارت الى فائزين بالانتخابات لم يرددوا اليمين الدستورية حتى الآن.

وقال المكتب الاعلامي للحلبوسي في بيان تلقت "الغدير"نسخة منه، انه "استنادا إلى المادة 11 من قانون 13 لسنة 2018 قانون مجلس النواب وتشكيلاته حول التزام النائب بالحضور لجلسات المجلس ولجانه، والتزاما من رئاسة مجلس النواب بتطبيقه وجهت تنبيها خطيا دعت فيه النواب إلى الالتزام بالحضور إلى جلسات المجلس ولجانه للذين تجاوزت غياباتهم خلال الفصل التشريعي الأول الحد المسموح دون عذر مشروع وهم 3 نواب".وأضاف المكتب، أن "هناك فائزون بالانتخابات للدورة النيابية الرابعة لم يرددوا اليمين الدستورية حتى الآن"، لافتا الى أن "هذه الحالة لم يرد بها نص في القانون أو النظام الداخلي للمجلس لمعالجتها".



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