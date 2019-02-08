2019/02/08 | 11:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عاجل_الغدير|قائد الثورة الاسلامية: النظام الامريكي يقوم دائما بوضع العقبات من اجل تحقيق مصالحه وضمان بقائه

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