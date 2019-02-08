نائب : المرضى العراقيون يتعرضون للابتزاز في الخارج والسفارات تهمل متابعتهم

2019/02/08 | 11:49

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بغداد : سومر نيوز

انتقد عضو مجلس النواب عن كتلة سائرون صادق السليطي عمل السفارات العراقية مشيرا الى ان المرضى ا...

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