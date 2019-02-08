مظاهرات في بلجيكا من أجل المناخ يؤدي إلى استقالة وزيرة البيئة

2019/02/08 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تواصلت مظاهرات طلاب المدارس الثانوية والجامعات في بلجيكا ضد السياسات التي تتبعها الحكومة في ما يتعلّق بالتغير المناخي، للأسبوع الرابع على التوالي، حيث تجمع في مظاهرات قرابة 20 ألف طالب عبر مختلف المدن في بلجيكا ، و5 الاف منهم في العاصمة بروكسل.

ويدعو الطلاب الذين ينضوون تحت أسماء تدافع عن البيئة والحفاظ على الكوكب من مخاطر الاحتباس الحراري، واتخاذ إجراءات أكثر صرامة لحماية المناخ، والتحول إلى طاقات جديدة أثر صداقة للبيئة وأقل ضرراً.وفي تطور ملحوظ للأوضاع وصلت تداعيات هذه المظاهرات إلى استقالة يوكيه شوفليج وزيرة البيئة في مقاطعة فلاندرز .وشككت الوزيرة المستقيلة في نوايا المتظاهرين، واتهمت الطلبة بأن ما يقومون به ليس عفوياً، بل يقف خلفه منظمات بيئية تريد التأثير على سياسات الحكومة التي تصب في صالح شركات قطاع الزراعة.إلا أن الوزيرة تراجعت عن أقوالها صبيحة اليوم الجمعة في مقابلة اذاعية، وقالت إنها لم تتحمل الضغط "في الأسابيع الأخيرة، لم أنم كثيرا وتغلب عليها الإحباط.



أنا إنسان ويمكن أن أخطئ"، مضيفة أنها لم يكن لديها أي تواصل مع الاستخبارات البلجيكية، لتعرب عن أسفها وتعلن عن استقالتها من الحكومة. انتهى .



م ك

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