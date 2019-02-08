نائب : المرضى العراقيون يتعرضون للابتزاز في الخارج والسفارات تهمل متابعتهم

2019/02/08 | 11:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- { بغداد : الفرات نيوز} انتقد عضو مجلس النواب عن كتلة سائرون صادق السليطي عمل السفارات العراقية مشيرا الى ان المرضى العراقيين يتعرضون للابتزاز في الخارج والسفارات تهمل بمتابعة احوالهم.

وقال السليطي في بيان ان وزارة الخارجية "يجب ان توجه السفارات العراقية بمتابعة قضايا المرضى العراقيين الراقدين في مستشفيات الدول الخارجية والاهتمام بشؤونهم والدفاع عن حقوقهم ومنع حالات الابتزاز التي يتعرضون لها وخصوصا في مستشفيات الهند.".ودعا السليطي السفير العراقي بنيودلهي " لزيارة عائلة العراقي وليد رشيد أبراهيم العكيلي في مستشفى BLK للاطلاع على اوضاعهم المأساوية التي خسرت ما تملك لعلاج والدتهم وبالتالي وصل الحال لرقود الام والابن والأب في ردهات الإنعاش بين الحياة والموت"،وبين ان "وليد تبرع لوالدته بقطعة الكبد وأجريت لهم العمليات حسب الاتفاق وبكلفة 6500 دولار، الا ان المستشفى تطلب منهم الان ضعف المبلغ المتفق عليه وقامت بسحب الجوازات لتوالي إجراء العمليات دون اعلامهم بأي بتفاصيل.".واشار السليطي الى انه من "واجب وزارة الخارجية متابعة تلك الحالات الإنسانية وإيجاد الحلول التي تحفظ للمواطن العراقي هيبته وحقوقه أمام الآخرين".

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