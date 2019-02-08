جون تيري يختار الأفضل بين ميسي وكريستيانو رونالدو

2019/02/08 | 11:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصعب صلاح تابعوه على تويتر حدد جون تيري، قائد تشيلسي السابق، الأفضل بين ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، وكريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس.ميسي حقق الكرة الذهبية 5 مرات بالتساوي مع كريستيانو رونالدو.

وبسؤال تيري حول رأيه في الأفضل بين ميسي ورونالدو، إذ لعب مدافع أستون فيلا السابق أمام الثنائي، أجاب: "كلاهما ظاهرة حقيقية في كرة القدم".

⚡️ “عالم كرة القدم يبكي رحيل سالا 🙏”https://t.co/1ghGMWQeM2— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 8, 2019وأوضح: "ليو موهبة فطرية لا مثيل لها ولن تتكرر، ولو أنّ كل لاعب اجتهد وعمل بجد مثل رونالدو لربما أصبح له فرصة أفضل في النجاح بكرة القدم".ما وراء المنطق - ميسي موهوب وكريستيانو رونالدو الأكثر اجتهادًاولعب تيري أكثر من 500 مباراة بقميص تشيلسي وحقق لقب الدوري الإنجليزي 5 مرات بجانب الفوز بدوري أبطال أوروبا 2012 قبل أن ينضم لأستون فيلا ثم اعتزل نهائيًا الخريف الماضي.



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