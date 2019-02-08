نائب يدعو السفارات الى متابعة احوال المرضى العراقيين في الخارج

2019/02/08 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد عضو مجلس النواب عن كتلة سائرون صادق السليطي عمل بعض السفارات العراقية والتي اهملت متابعة احوال المرضى العراقيين

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