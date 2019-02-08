مكتب الحلبوسي: وجهنا تنبيها لثلاثة نواب تجاوزت غياباتهم الحد المسموح

2019/02/08 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ،اليوم الجمعة ،توضيحا بشان عدم التزام بعض النواب بحضور جلسات البرلمان خلال الفصل التشريعي الاول وفي مايلي نص التوضيح

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