2019/02/08 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين- بغداد]طالبت النائبة السابق أحلام الحسيني، الحكومة بتفعيل القوانين والمواد الدستورية التي تؤكد على حماية الطفولة بالعراق.

وقالت الحسيني في بيان انه "وبعد الحالات المتكررة للانتهاكات بحق الاطفال وآخرها حالة الطفلة رهف والانتهاكات الصارخة التي تعرضت لها على يد ذويها نطالب بضرورة ان يكون للحكومة دور ومن خلال مؤسستها لتفعيل القوانين وانزال العقوبات الصارمة بالجناة من اجل العمل على ردع كل من تسؤل له نفسة بانتهاك الطفولة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحسيني تطالب الحكومة بتفعيل قوانين حماية الطفولة) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحسيني تطالب الحكومة بتفعيل قوانين حماية الطفولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).