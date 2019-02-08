لعنة الدستور.. هل تصيب السيسي؟

2019/02/08 | 12:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع انطلاق قطار التعديلات الدستورية في مصر بما يسمح بتمديد ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تشهد وسائل الإعلام المصرية منعا لكل الأصوات

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