2019/02/08 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى، صادق الحسيني، إن "الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في ديالى بإشراف العميد علي السوداني نجحت بتفكيك واعتقال إفراد خلية إرهابية خطيرة كانت تنشط في ريف خانقين (100 كم شمال شرق بعقوبة)".واضاف الحسيني، أن "الاستخبارات أدت دوراً فعالاً ومهماً في الحرب على داعش وخلاياه ونجحت في تفكيك واعتقال افراد خلايا خطيرة في مناطق متفرقة من ديالى خلال الاشهر الماضية ما أسهم في احباط هجمات واعمال عنف كادت تؤدي بحياة الكثيرين".انتهى .م ك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفكيك خلية إرهابية خطيرة شرقي ديالى ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفكيك خلية إرهابية خطيرة شرقي ديالى ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).