2019/02/08 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استجابت الأمانة العامة لمجلس الوزراء على طلب تقدم به أحد النواب يقضي بمعالجة سلم رواتب موظفي الدولة من الدرجة العاشرة الى الدرجة الرابعة وتفاتح وزارة المالي بهذا الصدد.

وحسب وثائق صادرة عن الامانة نشرت اليوم 7 شباط 2019 فقد تمت الاستجابة لطلب النائب عن تحالف سائرون محمود اديب الكعبي بتفعيل القرار (352) لسنة 2013 الذي يعالج سلم رواتب موظفي الدولة من الدرجة العاشرة الى الدرجة الرابعة وتفاتح وزارة المالية.

ويتضمن القرار رفع رواتب الموظفين من الدرجة العاشرة إلى الدرجة الرابعة وبنسبة (114%) ولغاية نسبة 4% للدرجة الرابعة بحسب الجدول الملحق، كما وأن هذا القرار ينفذ ابتداءا من تاريخ 1-1-2014.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الوزراء يوافق على تفعيل قرار يعالج سلم رواتب الموظفين) نشر أولاً على موقع (سكاي عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الوزراء يوافق على تفعيل قرار يعالج سلم رواتب الموظفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي عراق).